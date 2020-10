Xbox Series X e PS5 hanno già il primo gioco a 8K e 60FPS? Il Digital Foundry ne sa qualcosa

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Il boss diPhil Spencer ha parlato di recente di come l'8K sia una tecnologia interessante, ma nonostante questo la risoluzione potrebbe non diventare mai lo standard nei videogiochi. Tuttavia, secondo quanto riferito, esiste unche gira in 8K esuX e PS5.O almeno così sembra, stando a. La redazione britannica ha dichiarato in un live streaming che esiste uncon queste prestazioni ma ha anche detto di non poterne ancora parlare. Il Technology Editor Richard Leadbetter ha detto nello stream: "ci saranno alcuni titoli più semplici, titoli in stile Geometry Wars che saranno in 8K - in realtà, sappiamo di un altro titolo 8K, ma non credo che possiamo ancora parlarne."Leggi altro...