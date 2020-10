Violenta la figlia di 10 mesi | bimba muore in un lago di sangue

Leggi su chenews

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Un giovane padre è stato arrestato e accusato di aver compiuto un abuso sulladi soli 10, che in seguito all’aggressione è tragicamente deceduta Il genere umano non smette mai di dare il peggio di sé. Ogniqualvolta si crede di aver toccato il fondo, c’è sempre una notizia ancor più macabra pronta a farci ricredere. Stavolta la storia scioccante arriva dagli Stati Uniti per la precisione da Lower Providence Township comune della Contea di Montgomery, in Pennsylvania, dove un giovane padre si è lasciato andare ad un atto agghiacciante, difficile da credere di primo impatto. Austin Stevens 29enne assistente di calcio delle giovanili dei Lower Providence Warrios è stato arrestato in seguito alla morte dellaZara Scruggs di appena 10 ...