Under 19, Inghilterra-Scozia interrotta nel primo tempo per Covid (Di giovedì 8 ottobre 2020) La partita tra Scozia e Inghilterra Under 19 è il primo caso di partita interrotta a causa del coronavirus. La formazione di casa era in vantaggio di 3-1 quando il match è stato fermato dall’arbitro che è venuto a conoscenza della positività dell’allenatore scozzese, Billy Stark. A causa dell’esito positivo al Covid-19 è stata rinviata anche un’altra amichevole in programma domenica tra le due nazionali. “Billy ora andra’ a casa e andra’ in isolamento per dieci giorni”, ha dichiarato in una nota la federazione scozzese. Ovviamente anche il resto del gruppo di giocatori e staff scozzesi sarà messo in via precauzionale “in isolamento per 14 giorni”, nel ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) La partita tra19 è ilcaso di partitaa causa del coronavirus. La formazione di casa era in vantaggio di 3-1 quando il match è stato fermato dall’arbitro che è venuto a conoscenza della positività dell’allenatore scozzese, Billy Stark. A causa dell’esito positivo al-19 è stata rinviata anche un’altra amichevole in programma domenica tra le due nazionali. “Billy ora andra’ a casa e andra’ in isolamento per dieci giorni”, ha dichiarato in una nota la federazione scozzese. Ovviamente anche il resto del gruppo di giocatori e staff scozzesi sarà messo in via precauzionale “in isolamento per 14 giorni”, nel ...

BelpassoAlberto : RT @MarcoDiMaro: La partita amichevole fra Scozia e Inghilterra under 21 è stata sospesa a pochi minuti dalla fine del primo tempo a causa… - sportface2016 : #InghilterraScozia Under 19 è il primo caso di partita interrotta per #Covid_19 - MarcoDiMaro : La partita amichevole fra Scozia e Inghilterra under 21 è stata sospesa a pochi minuti dalla fine del primo tempo a… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: #covid, caso scoperto durante la partita: sospesa Inghilterra-Scozia under 19 - GHERARDIMAURO1 : RT @ilmessaggeroit: #covid, caso scoperto durante la partita: sospesa Inghilterra-Scozia under 19 -