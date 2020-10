«Temptation Island 2020», la playlist della quarta puntata (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si avvia alle battute finali Temptation Island 2020, che con la puntata in onda mercoledì 7 ottobre, la quarta, porta al compimento il percorso di altre due coppie (con esiti, almeno per una, un po' inaspettati) e trascina stancamente quello delle altre tre, tra tradimenti sempre più prossimi al concreto e pianti sempre più disperati. Mai come in questa serata, tendenzialmente vige la noia, che sembra colpire perfino la conduttrice Alessia Marcuzzi, che a volte sembra assopirsi – e noi con lei – riscuotendosi solo per cercare di traghettare nel «viaggio nei sentimenti» le personalità più mosce e introverse. Come sempre e, nel contempo, più del solito, a salvarci dal sonno profondo è la colonna sonora, che tra ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 8 ottobre 2020) Si avvia alle battute finali, che con lain onda mercoledì 7 ottobre, la, porta al compimento il percorso di altre due coppie (con esiti, almeno per una, un po' inaspettati) e trascina stancamente quello delle altre tre, tra tradimenti sempre più prossimi al concreto e pianti sempre più disperati. Mai come in questa serata, tendenzialmente vige la noia, che sembra colpire perfino la conduttrice Alessia Marcuzzi, che a volte sembra assopirsi – e noi con lei – riscuotendosi solo per cercare di traghettare nel «viaggio nei sentimenti» le personalità più mosce e introverse. Come sempre e, nel contempo, più del solito, a salvarci dal sonno profondo è la colonna sonora, che tra ...

