Striscia la Notizia, "non era abbastanza?": coronavirus, cannonata contro Jole Santelli (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel mirino di Striscia la Notizia ci finisce, ancora una volta, Jole Santelli, governatore della Calabria, già in passato "pizzicata" dal tg satirico di Canale 5 per il modo scorretto in cui indossava la mascherina contro il coronavirus. E la banda di Antonio Ricci, nella puntata in onda il 7 ottobre, ha dedicato alla Santelli un ulteriore servizio, piuttosto pungente, dal titolo "la figuraccia di Jole Santelli". Striscia, nell'introdurre il video sul sito, scrive: "Non paga di alcune sue precedenti performance (...) la governatrice della Calabria Jole Santelli ha deciso di concedere il tris: ecco un video che la ritrae scatenarsi in alcuni balli popolari senza rispettare il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Nel mirino dilaci finisce, ancora una volta,, governatore della Calabria, già in passato "pizzicata" dal tg satirico di Canale 5 per il modo scorretto in cui indossava la mascherinail. E la banda di Antonio Ricci, nella puntata in onda il 7 ottobre, ha dedicato allaun ulteriore servizio, piuttosto pungente, dal titolo "la figuraccia di"., nell'introdurre il video sul sito, scrive: "Non paga di alcune sue precedenti performance (...) la governatrice della Calabriaha deciso di concedere il tris: ecco un video che la ritrae scatenarsi in alcuni balli popolari senza rispettare il ...

