Roland Garros 2020: programma, orari e ordine di gioco semifinali maschili venerdì 9 ottobre (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco delle semifinali maschili del Roland Garros 2020 per quanto riguarda la giornata di venerdì 9 ottobre. Si parte alle ore 14:50 con la sfida tra l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Rafael Nadal, vero specialista della competizione; a seguire scenderanno in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas. Ecco il riepilogo del programma. PHILIPPE CHATRIER Alle ore 14:50 – Diego Schwartzman vs Rafael Nadal A seguire – Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il, glie l’didelledelper quanto riguarda la giornata di venerdì 9. Si parte alle ore 14:50 con la sfida tra l’argentino Diego Schwartzman e lo spagnolo Rafael Nadal, vero specialista della competizione; a seguire scenderanno in campo il numero uno del mondo Novak Djokovic e il greco Stefanos Tsitsipas. Ecco il riepilogo del. PHILIPPE CHATRIER Alle ore 14:50 – Diego Schwartzman vs Rafael Nadal A seguire – Novak Djokovic vs Stefanos Tsitsipas

ItaliaTeam_it : SIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?? Martina #Trevisan supera 6-4 6-4 Kiki Bertens, è ai quarti di finale del Roland Garros!?? R… - RaiRadio2 : L’Italia avanti sulla terra rossa. Forza Jannik, forza Martina. Guardiamo a voi per far ripartire il paese. Chi rit… - ItaliaTeam_it : ?? INCANTATI DA SINNER ?? Alexander Zverev superato in quattro set, Jannik ai quarti di finale del Roland Garros! A… - sportface2016 : #RolandGarros 2020: dove e quando seguire il match tra #Swiatek e #Kenin, valido per la finale - sportface2016 : #RolandGarros 2020: #Kenin in finale, battuta #Kvitova -