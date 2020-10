L’ex manager di Elisabetta Gregoraci torna a parlare: “Non è riconoscente, con tutti i soldi che le passa ogni mese Briatore…” (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’ex manager di Elisabetta Gregoraci è tornato alla carica. Dopo aver definito la concorrente del Grande Fratello Vip una vera e propria arrivista, Francesco Chiesa Soprani ha ora commentato la recente querelle tra la soubrette e il suo ex marito Flavio Briatore. Elisabetta ha avuto qualcosa da ridire sulla vita passata accanto a Briatore, fatta … L'articolo L’ex manager di Elisabetta Gregoraci torna a parlare: “Non è riconoscente, con tutti i soldi che le passa ogni mese Briatore…” proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’exdito alla carica. Dopo aver definito la concorrente del Grande Fratello Vip una vera e propria arrivista, Francesco Chiesa Soprani ha ora commentato la recente querelle tra la soubrette e il suo ex marito Flavio Briatore.ha avuto qualcosa da ridire sulla vitata accanto a Briatore, fatta … L'articolo L’exdi: “Non è, conche leBriatore…” proviene da Gossip e Tv.

