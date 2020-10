Gazzetta: positivi Skriniar e Bastoni eppure l’Inter non va in bolla (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cluster Inter: dopo la positività di Bastoni, c’è anche quella di Skriniar. Entrambi risultati positivi rispettivamente nella Under 21 e nella Nazionale, ed entrambi dopo essere risultati negativi al primo tampone La Gazzetta racconta la preoccupazione dell’Inter (che il contagio possa diffondersi tra altri calciatori) ma quel che colpisce è un altro aspetto. Gli otto giocatori rimasti a Milano dovevano riprendere ieri gli allenamenti, ma alla notizia della positività di Bastoni è cambiato anche il loro programma. Handanovic, Radu, Padelli, Gagliardini, Nainggolan, Young, Ranocchia e Darmian si sono ritrovati nel pomeriggio ad Appiano Gentile, hanno effettuato un nuovo giro di tamponi (risultati attesi oggi) e poi per loro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 8 ottobre 2020) Cluster Inter: dopo latà di, c’è anche quella di. Entrambi risultatirispettivamente nella Under 21 e nella Nazionale, ed entrambi dopo essere risultati negativi al primo tampone Laracconta la preoccupazione dell’Inter (che il contagio possa diffondersi tra altri calciatori) ma quel che colpisce è un altro aspetto. Gli otto giocatori rimasti a Milano dovevano riprendere ieri gli allenamenti, ma alla notizia dellatà diè cambiato anche il loro programma. Handanovic, Radu, Padelli, Gagliardini, Nainggolan, Young, Ranocchia e Darmian si sono ritrovati nel pomeriggio ad Appiano Gentile, hanno effettuato un nuovo giro di tamponi (risultati attesi oggi) e poi per loro ...

