Covid, Ue: Sassoli in quarantena, primo tampone negativo (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente del parlamento europeo David Sassoli si è sottoposto al test per il coronavirus che ha dato esito negativo. Lo riferiscono fonti del parlamento europeo. Sassoli, dopo essere stato in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 8 ottobre 2020) Il presidente del parlamento europeo Davidsi è sottoposto al test per il coronavirus che ha dato esito. Lo riferiscono fonti del parlamento europeo., dopo essere stato in ...

