Coronavirus, il viceministro Sileri: “Più che impennata è una salita controllata dei contagi che continueranno a aumentare, improbabile un lockdown nazionale” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’aumento dei casi di Coronavirus in Italia. “Più che impennata, la chiamerei una salita controllata dei contagi –ha affermato Sileri-. Il trend è sicuramente in crescita, ma la crescita è molto lenta. Nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci che i casi salgano ulteriormente. 3500 casi non indicano una notevole circolazione del virus, ma bisogna continuare a rispettare le regole per far sì che la circolazione non aumenti. Meno circola il virus, meno ... Leggi su meteoweb.eu (Di giovedì 8 ottobre 2020) Pierpaolodella Salute, è intervenuto ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta”, condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus. Sull’aumento dei casi diin Italia. “Più che, la chiamerei unadei–ha affermato-. Il trend è sicuramente in crescita, ma la crescita è molto lenta. Nelle prossime settimane dobbiamo aspettarci che i casi salgano ulteriormente. 3500 casi non indicano una notevole circolazione del virus, ma bisogna continuare a rispettare le regole per far sì che la circolazione non aumenti. Meno circola il virus, meno ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato nell’ambito del decreto legge Covid una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effet ...

Andrea Crisanti: "Il mio piano per i tamponi ignorato"

"L’aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo" Andrea Crisanti, 66 anni, romano, dirige il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università ...

Il Consiglio dei ministri ha approvato nell’ambito del decreto legge Covid una norma che proroga il dpcm con le norme anti contagio ora in vigore al 15 ottobre. Con una novità: diventa da subito effet ..."L’aumento dei test di questi giorni è un pannicello caldo Volevo triplicarli, nessuno si è fatto vivo" Andrea Crisanti, 66 anni, romano, dirige il Dipartimento di Medicina Molecolare della Università ...