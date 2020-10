Coito interrotto | è il metodo contraccettivo più diffuso

Leggi su corrierenazionale

(Di giovedì 8 ottobre 2020) In Italia ilè ilpiù. Parla Anna Pompili, ginecologa e cofondatrice di Amica-Associazione Medici Italiani Contraccezione e Aborto In Italia solo “il 13% circa della popolazione femminile utilizza i contraccettivi. E’ un dato del 2018, ma in costante diminuzione negli anni, legato al costo elevato che gli anticoncezionali hanno nel… L'articolo: è ilpiùCorriere Nazionale.