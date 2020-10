Scollegati e scappa I guru dei Social | “diffidate del mondo che abbiamo creato”

Leggi su leurispes

(Di mercoledì 7 ottobre 2020) “Se non stai pagando per un prodotto, allora il prodotto sei tu”, nell’era deinetwork e degli onnipresenti smartphone tra le mani ci è stato ripetuto fino alla noia. Ma finora era mancato uno sguardo dall’interno di una tecnologia tanto rivoluzionaria, lo stesso sguardo raccontato su Netflix dal documentario del momento, TheDilemma. Presente sulla piattaforma online dai primi di settembre, TheDilemma raccoglie opinioni, racconti e punti di vista di chi ha contribuito a creare la realtà che oggi domina e sovrasta il reale, svelandocene storture, dilemmi etici, pericolosità e potere. È incredibile come un gruppo esiguo di persone che lavorano per Google, Instagram, Facebook, Pinterest prenda decisioni che incidono sulla vita di milioni di utenti nel ...