Obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto dall’ 8 ottobre (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è l’Obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati. Il premier, inoltre, ha raccomandato di indossare la mascherina il più possibile anche in casa per proteggere le persone più vulnerabili, ad esempio anziani ed immunodepressi. “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento – ha detto Conte -. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali. Abbiamo una forte raccomandazione ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è l’dilaall’aperto, a meno che non si sia in spazi isolati. Il premier, inoltre, ha raccomandato di indossare lail più possibilein casa per proteggere le persone più vulnerabili, ad esempio anziani ed immunodepressi. “Le mascherine bisogna portarle sempre con sé quando si esce di casa, e bisogna indossarle sempre, a meno che non ci si trovi in situazioni di isolamento – ha detto Conte -. Dobbiamo essere più rigorosi, per evitare nuove misure restrittive per le attività commerciali. Abbiamo una forte raccomandazione ...

DarioPanzac89 : RT @RominaMura: L’obbligo di utilizzare la #mascherina sarebbe #DittaturaSanitaria? Avete problemi seri. Sicuro. Semmai, per me e tanti al… - PetrazzuoloF : RT @RominaMura: L’obbligo di utilizzare la #mascherina sarebbe #DittaturaSanitaria? Avete problemi seri. Sicuro. Semmai, per me e tanti al… - AndreD81 : RT @RominaMura: L’obbligo di utilizzare la #mascherina sarebbe #DittaturaSanitaria? Avete problemi seri. Sicuro. Semmai, per me e tanti al… - Stupormundi66 : RT @RominaMura: L’obbligo di utilizzare la #mascherina sarebbe #DittaturaSanitaria? Avete problemi seri. Sicuro. Semmai, per me e tanti al… - MazzaliVanna : RT @RominaMura: L’obbligo di utilizzare la #mascherina sarebbe #DittaturaSanitaria? Avete problemi seri. Sicuro. Semmai, per me e tanti al… -

Ultime Notizie dalla rete : Obbligo utilizzare Obbligo di utilizzare la mascherina anche all'aperto Udine20 2020 Consiglio dei Ministri: prorogato lo stato d’emergenza e misure anti-contagio

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai ... nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”. Il testo differisce, inoltre, al ...

Obbligo di utilizzare la mascherina anche all’aperto

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è ...

Da tali obblighi restano esclusi i bambini di età inferiore ai ... nel territorio dell’Unione europea e si estende il periodo di utilizzo dell’applicazione “Immuni”. Il testo differisce, inoltre, al ...Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha illustrato le misure adottate dal governo per contenere l’aumento dei contagi: la principale è ...