John Rambo: le scene con la mitragliatrice Browning M2 giudicate "realistiche" (Di mercoled√¨ 7 ottobre 2020) Le scene con la Browning M2 presenti in John Rambo sono state commentate da critici, membri del pubblico, veterani dell'esercito e dallo stesso Stallone. Molti critici e membri del pubblico hanno ritenuto che le orribili ferite inflitte dalla mitragliatrice Browning M2, durante le scene finali di John Rambo, fossero irrealistiche perché eccessivamente sanguinose. Tuttavia, i veterani di ritorno dall'Iraq e dall'Afghanistan avevano un'altra opinione in proposito. I veterani, che avevano usato molte volte l'M2 in combattimento, hanno detto che le ferite sembravano realistiche e che, semmai, erano state attenuate rispetto a come sono in realtà. Nel commento audio alle versioni DVD e Blu-ray, ... Leggi su movieplayer (Di mercoled√¨ 7 ottobre 2020) Lecon laM2 presenti insono state commentate da critici, membri del pubblico, veterani dell'esercito e dallo stesso Stallone. Molti critici e membri del pubblico hanno ritenuto che le orribili ferite inflitte dallaM2, durante lefinali di, fossero irperché eccessivamente sanguinose. Tuttavia, i veterani di ritorno dall'Iraq e dall'Afghanistan avevano un'altra opinione in proposito. I veterani, che avevano usato molte volte l'M2 in combattimento, hanno detto che le ferite sembravanoe che, semmai, erano state attenuate rispetto a come sono in realtà. Nel commento audio alle versioni DVD e Blu-ray, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? John Rambo: le scene con la mitragliatrice Browning M2 giudicate 'realistiche' - cinemaniaco_fb : ?????????????? John Rambo: il film è stato bandito in Birmania ma Sylvester Stallone ne è orgoglioso, ecco perché… - peppiniellopz : @lauramjj58 Mi rivedo per l'ennesima volta John Rambo - bomber93_ : @GiornoPer Su Italia 1 c'è John rambo - donttearflowers : potreste non fare John Rambo saga sei volte al mese? esistono altri film y'know -