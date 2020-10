Giulia De Lellis, la sua acne persiste: «Una tragedia» (Di mercoledì 7 ottobre 2020) Giulia De Lellis, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non ha mai nascosto il suo problema di acne al popolo di Instagram. Dopo aver provato varie cure il problema persiste e sulle sue IG stories di oggi, 7 Ottobre 2020, una fan le chiede come stesse procedendo la sua pelle e Giulia risponde: «Non bene tesoro. Oggi mi fa male, mi da fastidio il viso. Una tragedia». >> Arisa, ritorno allo stato originale: «Mi hanno fatto sentire sbagliata dall’inizio della mia avventura» View this post on Instagram Natural glam but always with a bold mascara @pupamilanoitaly #pupalovescurve #vampsexylashes #adv A post shared by Giulia (@GiuliadeLellis103) on Oct 5, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 7 ottobre 2020)De, influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, non ha mai nascosto il suo problema dial popolo di Instagram. Dopo aver provato varie cure il problemae sulle sue IG stories di oggi, 7 Ottobre 2020, una fan le chiede come stesse procedendo la sua pelle erisponde: «Non bene tesoro. Oggi mi fa male, mi da fastidio il viso. Una». >> Arisa, ritorno allo stato originale: «Mi hanno fatto sentire sbagliata dall’inizio della mia avventura» View this post on Instagram Natural glam but always with a bold mascara @pupamilanoitaly #pupalovescurve #vampsexylashes #adv A post shared by(@de103) on Oct 5, ...

Novella_2000 : Giulia De Lellis ricoverata in una clinica (FOTO) - voilaloves : RT @Dr4c0h: tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come dosio, con a… - Dr4c0h : tommaso che esorta a mettere like alla foto di stefania come Giulia de lellis, chiamando le sue fan viziatine come… - CheDonnait : Giulia annuncia il ricovero in clinica. #giuliadelellis #andreadamante #damellis - michelotta : Le battaglie di Giulia de Lellis francamente non le capisco. Ma sono sicuramente scema io... -