Aic, Calcagno: "Protocollo unica modalità corretta, bolla stile NBA è improponibile"

"Come ribadito dal Ministro Spadafora e dal Presidente Federale Gravina, oggi il protocollo è l'unica modalità corretta per tutelare la salute dei calciatori e preservare la regolarità dei campionati. Poi dovremo capire di giorno in giorno quale sarà l'evolversi della pandemia e dei numeri, e farci trovare pronti. Quello che è successo al Genoa è un caso abbastanza particolare, anche perché il protocollo fino a quel momento aveva funzionato bene". Lo ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori Umberto Calcagno a Radio Sportiva, spiegando come il protocollo resti valido e costituisca l'unica modalità corretta di affrontare il corretto svolgersi dei campionati.

