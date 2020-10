Nuovo Dpcm: multe salate per chi non indossa la mascherina, feste private a numero chiuso e divieto di ballo (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono diverse le Regioni italiane che hanno già imposto l’obbligo di utilizzo della mascherina all’aperto anche durante il giorno: nel Nuovo Dpcm del premier Giuseppe Conte, però, la stretta potrebbe essere nazionale. Infatti, l’enorme balzo dei contagi (che negli ultimi giorni hanno superato le 2.000 positività) ha portato il comitato tecnico scientifico all’introduzione di nuove norme stringenti per evitare una possibile seconda ondata pandemica. Ecco che cosa rischia chi non indossa la mascherina all’aperto. Nuovo Dpcm, multe per chi non indossa la mascherina Palazzo Chigi ha smentito la notizia balzata su molti quotidiani nazionali secondo la quale il governo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 6 ottobre 2020) Sono diverse le Regioni italiane che hanno già imposto l’obbligo di utilizzo dellaall’aperto anche durante il giorno: neldel premier Giuseppe Conte, però, la stretta potrebbe essere nazionale. Infatti, l’enorme balzo dei contagi (che negli ultimi giorni hanno superato le 2.000 positività) ha portato il comitato tecnico scientifico all’introduzione di nuove norme stringenti per evitare una possibile seconda ondata pandemica. Ecco che cosa rischia chi nonlaall’aperto.per chi nonlaPalazzo Chigi ha smentito la notizia balzata su molti quotidiani nazionali secondo la quale il governo ...

GiovanniToti : Stasera i governatori sono chiamati in videoconferenza con i Ministri Boccia e Speranza per parlare del nuovo DPCM… - Corriere : ?????? ULTIM'ORA - L'annuncio di Conte sul nuovo #Dpcm: «Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere… - Agenzia_Ansa : Palazzo Chigi, nessuna chiusura di locali o restrizioni sugli orari. Il Governo non intende introdurre il coprif… - BordignonAngelo : RT @LiutoGiusto: Scarica anche tu #santinumi , la nuova app che ti suggerisce i cristi da tirare giù all'uscita di ogni nuovo #DPCM - ladyrosmarino : RT @Cartabellotta: On. Ministro @paola_demicheli ??Su mezzi pubblici affollati probabilità di contagio è molto più elevata di quella all’ap… -