Le femministe contro Fazio | “‘Che tempo che fa’ è maschilista | solo ospiti uomini”

(Di martedì 6 ottobre 2020) Roma, 6 ott – Il politicamente corretto è una slavina. Non importa quanto tu possa essere progressista, buonista, sostenitore del pensiero unico: in qualche punto del globo esisterà sempre qualcuno che ti bastona perché non lo sei stato abbastanza. Così la donna di sinistra dà delall’uomo, la donna grassa dà della privilegiata a quella magra, il trans punta il ditola donna biologica, il nero attacca il bianco, il gay nero accusa quello etero. Se sei trans e di colore, guardati le spalle dai trans di colore con disabilità. Non c’è una categoria che possa definirsi al sicuro dai roghi buonisti, che non sia passibile di «rieducazione» da qualche altra microcategoria più bisognosa di diritti e protezione. La slavina travolge anche il ...