"Juve-Napoli, giusto non giocare per evitare focolai": l'analisi di Pregliasco (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - " La salute deve essere sempre la priorità. Nonostante gli interessi economici del campionato di calcio da nove settimane il numero dei nuovi casi sta incrementando. E ci vuole rensponsabilità, ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 6 ottobre 2020) ROMA - " La salute deve essere sempre la priorità. Nonostante gli interessi economici del campionato di calcio da nove settimane il numero dei nuovi casi sta incrementando. E ci vuole rensponsabilità, ...

lorepregliasco : L'odio per la Juve acceca. Il problema è che è davvero difficile far passare una palese e completa figuraccia del N… - espressonline : Esclusivo - Così De Laurentiis è stato salvato da De Luca: ecco i documenti su #JuveNapoli - pisto_gol : AAgnelli risponde a ADL che la Juventus, “come sempre, rispetta i regolamenti”. A @RealPiccinini invece dice che no… - JuvesoloJuve1 : Per i tre punti al Verona a discapito della Roma per un'inezia tutto tranquillo!!! Per gli eventuali tre punti alla… - rudylarossa : RT @massimozampini: Abbiamo visto di tutto: cene fuori 4 giorni dopo una partita con 15 contagiati, isolamento senza isolamento, accuse all… -