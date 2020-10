Come Erika e Omar: fidanzatini programmano omicidio dei genitori, ma… (Di martedì 6 ottobre 2020) Due fidanzati adolescenti stavano studiando l’omicidio dei genitori della ragazza. Alla base della folle idea potrebbe esserci anche l’ipotesi della setta Macchina dei Carabinieri (Fonte: Pixabay)Avevano in serbo un brutale omicidio alla stregua di quello commesso da Erika e Omar a Novi Ligure nel 2001. Due fidanzatini 15enni di buona famiglia di Bassano del Grappa (provincia di Vicenza) stavano studiano un metodo per “liberarsi” definitivamente dei genitori di lei (ignari di tutto ciò). Ad evitare il peggio è stata la segnalazione di un amico della coppia, il quale avvisato le forze dell’ordine circa le loro intenzioni. I carabinieri una volta avvisati hanno iniziato ad indagare sulla faccenda, che si ... Leggi su chenews (Di martedì 6 ottobre 2020) Due fidanzati adolescenti stavano studiando l’deidella ragazza. Alla base della folle idea potrebbe esserci anche l’ipotesi della setta Macchina dei Carabinieri (Fonte: Pixabay)Avevano in serbo un brutalealla stregua di quello commesso daa Novi Ligure nel 2001. Due15enni di buona famiglia di Bassano del Grappa (provincia di Vicenza) stavano studiano un metodo per “liberarsi” definitivamente deidi lei (ignari di tutto ciò). Ad evitare il peggio è stata la segnalazione di un amico della coppia, il quale avvisato le forze dell’ordine circa le loro intenzioni. I carabinieri una volta avvisati hanno iniziato ad indagare sulla faccenda, che si ...

