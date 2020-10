Bacoli | nuovi positivi al covid | salgono a 14 i casi in città

(Di martedì 6 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoQuattro cittadini disono risultatial coronavirus. Lo ha annunciato il sindaco Josi Gerardo Della Ragione con un post su Facebook. Tre persone appartengono allo stesso nucleo familiare, mentre un’altra è un lavoratore del settore sanitario, ed ha la febbre. Aattualmentea 14, di cui due ricoverati in ospedale e dodici in isolamento domiciliare. L'articoloala 14 iin città proviene da Anteprima24.it.

Bacoli. 4 nuovi casi di coronavirus. Ora sono 14. Appello del sindaco.

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 3 ottobre. Nel bollettino di oggi si registrano 2.844 nuovi contagi (mai così tanti da aprile) e 27 decessi in 24 ore, c ...Aumentano ancora i positivi in Campania. Sono 401 rispetto ai 392 di ieri peraltro con meno tamponi effettuati: 7.498 nelle ultime 24 ore rispetto ai precedenti 8.482. Il totale dei positivi arriva a ...