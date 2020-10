Vasco Barbieri online con l’album “The Turtle” (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei negozi di dischi e in digitale “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), il primo album di Vasco Barbieri, con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia Disponibile nei negozi di dischi e in digitale “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), il primo album di Vasco Barbieri, con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia e la direzione artistica di Fernando Alba.… L'articolo Vasco Barbieri online con l’album “The Turtle” Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020) Nei negozi di dischi e in digitale “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), il primo album di, con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia Disponibile nei negozi di dischi e in digitale “The Turtle” (Maqueta Records / Artist First), il primo album di, con gli arrangiamenti di Francesco Santalucia e la direzione artistica di Fernando Alba.… L'articolocon l’album “The Turtle” Corriere Nazionale.

Vasco Barbieri, il giovane cantaautore romano in concerto a Le Mura

Quando si parla di Vasco Barbieri molti proabilmente non sanno che il giovane cantautore romano, laureato in filosofia, con un passato alle spalle fatto di sofferenza e rinascita, è un artista comples ...

