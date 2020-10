Tumori gastrointestinali: arriva la Carta dei Diritti (Di lunedì 5 ottobre 2020) Tumori gastrointestinali: le Associazioni dei pazienti lanciano la Carta dei Diritti per un’assistenza equa, omogenea e di qualità Colpiscono ogni anno circa 80.000 persone, rientrano tra le prime 5 cause di morte per tumore in Italia, sono spesso diagnosticati già in fase avanzata: eppure i Tumori gastrointestinali, nello specifico le neoplasie di stomaco, colon-retto e… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 5 ottobre 2020): le Associazioni dei pazienti lanciano ladeiper un’assistenza equa, omogenea e di qualità Colpiscono ogni anno circa 80.000 persone, rientrano tra le prime 5 cause di morte per tumore in Italia, sono spesso diagnosticati già in fase avanzata: eppure i, nello specifico le neoplasie di stomaco, colon-retto e… L'articolo Corriere Nazionale.

