Smalling-Roma | è giallo sul contratto La Lega non ufficializza | mancherebbe un documento

Non è bastato attendere fino all'ultimo minuto di calciomercato. La parola fine sulla telenovela legata a Chris Smalling e alla Roma potrebbe non essere stata messa dalla deadline delle ore 20. Il contratto è stato depositato prima o dopo? La Lega non ha ancora ufficializzato. Molto probabilmente il contratto sarebbe arrivato ma incompleto di un documento fondamentale, l'indice di liquidità.

