Roma, Smalling rischia di saltare: la Lega non conferma, per i giallorossi tutto regolare (Di lunedì 5 ottobre 2020) Fiato sospeso in casa Roma per Chris Smalling. Il difensore sembrava ormai pronto a vestire la maglia giallorossa e dal club capitolino ritengono di aver inviato tutta la documentazione alle ore 19.53, dunque a sette minuti dalla fine della sessione di calciomercato, ma i delegati della Lega, interpellati in merito, non confermano quanto sostenuto dalla Roma. Potrebbero però volerci altri minuti, essendo un transfer internazionale, per capire se le tempistiche sono state rispettate o meno. Dall'entourage del giocatore emerge la certezza che sia tutto ok.

