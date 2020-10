Programmi Tv Stasera 5 Ottobre 2020, Film e programmi in prima serata (Di lunedì 5 ottobre 2020) programmi Tv Stasera Rai 1 Su Rai 1 alle 21:25 Io ti cercherò «La via lattea» Il cadavere del giovane suicida Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere. Suo padre Valerio (Alessandro Gassmann, 55), un ex poliziotto tormentato dal senso di colpa per avere sempre trascurato il figlio, mette in dubbio l’ipotesi del suicidio e inizia a indagare. A seguire, «La fiducia» 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta e Vittorio tornano alla loro vita senza Anna, ma la mancanza si fa sentire. Cosimo invita Gabriella a una cena con i suoi genitori. Nicoletta ritorna al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che dopo si presenta a casa sua per rincontrare finalmente la figlia Margherita. Nicoletta si mostra distaccata, ma dentro si strugge per il suo amore mai sopito. 16.45 TG1 ... Leggi su aciclico (Di lunedì 5 ottobre 2020)TvRai 1 Su Rai 1 alle 21:25 Io ti cercherò «La via lattea» Il cadavere del giovane suicida Ettore Frediani viene ritrovato sul greto del Tevere. Suo padre Valerio (Alessandro Gassmann, 55), un ex poliziotto tormentato dal senso di colpa per avere sempre trascurato il figlio, mette in dubbio l’ipotesi del suicidio e inizia a indagare. A seguire, «La fiducia» 15.55 IL PARADISO DELLE SIGNORE Soap Marta e Vittorio tornano alla loro vita senza Anna, ma la mancanza si fa sentire. Cosimo invita Gabriella a una cena con i suoi genitori. Nicoletta ritorna al Paradiso per salutare le amiche e rivede Riccardo, che dopo si presenta a casa sua per rincontrare finalmente la figlia Margherita. Nicoletta si mostra distaccata, ma dentro si strugge per il suo amore mai sopito. 16.45 TG1 ...

Tania78s : @Dr4c0h Ok ,allora stasera potrà tornare alla sua libertà. Precisando che nessuno li obbliga a partecipare a certi… - Ann2094 : Cosa penso che succedera' stasera : Confronto tra Tommaso e Adua Smerdamento di Adua La persona che deve immediatam… - italiaserait : Stasera in TV 5 Ottobre 2020: cosa vedere, programmazione film, serie e programmi da vedere oggi - MaxwellTV4kids : Guida Tv Lunedì 5 ottobre 2020 - realrosydc : A me comunque sembra tutta una presa per il cul0. Prima smettono di parlarne di botto, stasera ne parlano tutti i p… -