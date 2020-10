Giulia De Lellis mostra ai suoi fan il suo stato d’animo e parla del suo problema su Instagram (Di lunedì 5 ottobre 2020) Giulia De Lellis è ormai una delle influencer più amate e seguite in Itali. La giovane romana ha ottenuto progressivamente il suo successo grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”. Giulia infatti era scesa dalle scale del programma per corteggiare Andrea Damante con il quale poi è nata una bellissima relazione d’amore. I due si sono lasciati e poi ripresi e ora pare si siano lasciati definitivamente, ma nonostante la ormai chiusa, Giulia ha sempre avuto una grande influenza sui suoi fans. La giovane infatti ha cavalcato l’onda della notorietà nel momento giusto e tra una cosa e l’atra è riuscita ad avere un grande successo diventando testimonial di alcuni brand molto importanti. Foto: ... Leggi su virali.video (Di lunedì 5 ottobre 2020)Deè ormai una delle influencer più amate e seguite in Itali. La giovane romana ha ottenuto progressivamente il suo successo grazie alla partecipazione al programma di Maria De Filippi “Uomini e Donne”.infatti era scesa dalle scale del programma per corteggiare Andrea Damante con il quale poi è nata una bellissima relazione d’amore. I due si sono lasciati e poi ripresi e ora pare si siano lasciati definitivamente, ma nonostante la ormai chiusa,ha sempre avuto una grande influenza suifans. La giovane infatti ha cavalcato l’onda della notorietà nel momento giusto e tra una cosa e l’atra è riuscita ad avere un grande successo diventando testimonial di alcuni brand molto importanti. Foto: ...

RaRobyscorpione : RT @LucillaMasini: Giulia De Lellis: 'Fatico a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l'acne sembra fallire'. Quante pippe per due brufo… - sherlockify : @ShosannaDreyfus Dai ripetizioni a Giulia De Lellis? - brunettecookie : Anche nell'edizione di Giulia De Lellis i trucchi non erano granché eppure lei riusciva a truccare tutte bene. Ques… - jenniesjeans : Ma vi immaginate Giulia De Lellis se avessero tolto cose dal suo beauty case prima di entrare, sequestrandole tutti… - LucillaMasini : Giulia De Lellis: 'Fatico a guardarmi allo specchio. Ogni cura contro l'acne sembra fallire'. Quante pippe per due… -