Direttore Asl2 Napoli: “Se a Genova avessero agito in maniera diversa…” (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se a Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel Napoli. Cosa sarebbe successo se il Napoli fosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?”. Queste le parole del Direttore generale dell’ASL 2 Napoli Nord, Antonio d’Amore, intervenuto a “Effetto Giorno”, su Radio 24. “Noi abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a Napoli, siamo i primi in Italia. In base a questo l’Epidemiologia ha agito tenendo conto anche di quanto accaduto con la squadra del Genoa. Quando sono state scritte le regole c’era da finire un campionato a giugno, le squadre erano in isolamento perchè ... Leggi su sportface (Di lunedì 5 ottobre 2020) “Se asi fosseindiversa forse oggi non ci sarebbero stati i tre positivi nel. Cosa sarebbe successo se ilfosse andato a giocare a Torino e fossero risultati positivi altri giocatori?”. Queste le parole delgenerale dell’ASL 2Nord, Antonio d’Amore, intervenuto a “Effetto Giorno”, su Radio 24. “Noi abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a, siamo i primi in Italia. In base a questo l’Epidemiologia hatenendo conto anche di quanto accaduto con la squadra del Genoa. Quando sono state scritte le regole c’era da finire un campionato a giugno, le squadre erano in isolamento perchè ...

Advertising

Zelgadis265 : RT @sportface2016: #Napoli, direttore Asl2: 'Se a #Genova avessero agito in maniera diversa non avremmo avuto i tre positivi' https://t.co… - GIUSPEDU : RT @sportface2016: +++Direttore generale Asl2 #Napoli: 'Se a #Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i… - sportface2016 : #Napoli, direttore Asl2: 'Se a #Genova avessero agito in maniera diversa non avremmo avuto i tre positivi' - cicciovettel95 : RT @sportface2016: +++Direttore generale Asl2 #Napoli: 'Se a #Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i… - MattiaGallo17 : RT @sportface2016: +++Direttore generale Asl2 #Napoli: 'Se a #Genova si fosse agito in maniera diversa forse oggi non ci sarebbero stati i… -

Ultime Notizie dalla rete : Direttore Asl2 Direttore Asl2 Napoli: "Se a Genova avessero agito in maniera diversa..." Sportface.it D’Amore, direttore Asl 2 Napoli, a Radio 24: «I positivi del club azzurro frutto della gestione sbagliata nel caso Genoa»

Risponde così Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, a Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24, a difesa della scelta di sospendere la trasferta del Napoli a Torino. “Non ...

Direttore Asl2 Napoli: “Se a Genova avessero agito in maniera diversa…”

Queste le parole del direttore generale dell’ASL 2 Napoli Nord, Antonio d’Amore, intervenuto a “Effetto Giorno”, su Radio 24. “Noi abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a ...

Risponde così Antonio d’Amore, Direttore Generale dell’ASL Napoli 2 Nord, a Effetto Giorno di Alessio Maurizi su Radio 24, a difesa della scelta di sospendere la trasferta del Napoli a Torino. “Non ...Queste le parole del direttore generale dell’ASL 2 Napoli Nord, Antonio d’Amore, intervenuto a “Effetto Giorno”, su Radio 24. “Noi abbiamo una espansione dell’epidemia con un aumento soprattutto a ...