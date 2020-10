Deschamps: "Rabiot resterà in isolamento" (Di lunedì 5 ottobre 2020) "Rabiot resterà in isolamento". Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps conferma l'assenza del centrocampista juventino per la gara contro l'Ucraina. Leggi su feedpress.me (Di lunedì 5 ottobre 2020) "; in". Il commissario tecnico della Francia Didierconferma l'assenza del centrocampista juventino per la gara contro l'Ucraina.

