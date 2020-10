Cancellati i Decreti Sicurezza: niente multe per ONG, divieto di espulsione e Daspo nei locali (Di martedì 6 ottobre 2020) Mandati in archivio dopo poco più di un anno dalla sua creazione, i Decreti Sicurezza, sviluppati dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il primo governo Conte: i nuovi DL Sicurezza di fatto ne prendono il posto, essendo diventati legge poche ore fa. Modifiche al Dl Il Consiglio dei ministri ha approvato quando presentato dal Ministro dell’Interno Luciana Lamborgese che hanno presentato il nuovo Dl, lavoro di mediazione tra l’alleanza di governo: in particolar modo sono stati Partito Democratico e Liberi e Uguali a voler di fatto cancellare le decisioni di Salvini in merito. Dopo una lunga trattativa tra centrosinistra, sinistra e M5s, il testo è diventato legge. Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha espressio la propria soddisfazione su Twitter (“I ... Leggi su giornal (Di martedì 6 ottobre 2020) Mandati in archivio dopo poco più di un anno dalla sua creazione, i, sviluppati dall’allora ministro dell’Interno Matteo Salvini, durante il primo governo Conte: i nuovi DLdi fatto ne prendono il posto, essendo diventati legge poche ore fa. Modifiche al Dl Il Consiglio dei ministri ha approvato quando presentato dal Ministro dell’Interno Luciana Lamborgese che hanno presentato il nuovo Dl, lavoro di mediazione tra l’alleanza di governo: in particolar modo sono stati Partito Democratico e Liberi e Uguali a voler di fatto cancellare le decisioni di Salvini in merito. Dopo una lunga trattativa tra centrosinistra, sinistra e M5s, il testo è diventato legge. Il segretario del PD Nicola Zingaretti ha espressio la propria soddisfazione su Twitter (“I ...

concetta1915 : RT @MadameA02: Decreti sicurezza cancellati. Non esistono cittadini del mondo di serie A e serie B. Ha vinto l'umanità. - Alex_Bruzzi1975 : RT @bragachiara: Cambiare le cose mettendoci tutta la determinazione che serve, perché in fondo è questa la ragione della politica. I decre… - Alex_Bruzzi1975 : RT @camillasgambato: Finalmente stasera i #decreti di #Salvini sono stati cancellati. Ce n’è voluto di tempo, ma il @pdnetwork ha vinto l… - f_alagna : RT @EleonoraCamilli: +++Io non ve lo vorrei dire ma i decreti sicurezza non sono stati CANCELLATI ma modificati. L’impianto normativo resta… - paolamorellato : RT @EleonoraCamilli: +++Io non ve lo vorrei dire ma i decreti sicurezza non sono stati CANCELLATI ma modificati. L’impianto normativo resta… -