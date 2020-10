Calciomercato – Inter, dagli addii di Candreva e Godin: tutte le cessioni (Di lunedì 5 ottobre 2020) tutte le cessioni dell’Inter in questa finestra di Calciomercato Si è concluso da poco la finestra estiva del Calciomercato con l’Inter che oltre a rinforzare la rosa, ha provveduto a cedere anche quegli elementi non più indispensabili. Ecco tutte le uscite del club nerazzurro. GIOCATORETIPO TRASFERIMENTOSQUADRAAntonio CandrevaPrestito con obbligo di riscattoSampdoriaDiego GodinDefinitivoCagliariLorenzo PirolaPrestito MonzaKwadwo AsamoahRescissione–Sebastiano EspositoPrestitoSpalValentino LazaroPrestitoBorussia MönchengladbachLucien AgouméPrestitoSpeziaDalbertPrestitoRennesEddie SalcedoPrestitoHellas VeronaBorja ValeroFine contrattoFiorentinai trasferimenti non sono riportati in ordine ... Leggi su intermagazine (Di lunedì 5 ottobre 2020)ledell’in questa finestra diSi è concluso da poco la finestra estiva delcon l’che oltre a rinforzare la rosa, ha provveduto a cedere anche quegli elementi non più indispensabili. Eccole uscite del club nerazzurro. GIOCATORETIPO TRASFERIMENTOSQUADRAAntonioPrestito con obbligo di riscattoSampdoriaDiegoDefinitivoCagliariLorenzo PirolaPrestito MonzaKwadwo AsamoahRescissione–Sebastiano EspositoPrestitoSpalValentino LazaroPrestitoBorussia MönchengladbachLucien AgouméPrestitoSpeziaDalbertPrestitoRennesEddie SalcedoPrestitoHellas VeronaBorja ValeroFine contrattoFiorentinai trasferimenti non sono riportati in ordine ...

