Adua Del Vesco durante una pubblicità: "…smuoverei l'apocalisse se potessi parlare di Morra"

Adua Del Vesco durante la settima puntata del Grande Fratello Vip ha svelato di non essere mai stata fidanzata con Massimiliano Morra, nonostante i due abbiano per tutti questi anni fatto credere il contrario. Una bugia che in realtà era già stata smascherata 24 ore prima dagli artefici della falsa coppia: Enrico Lucherini ospite a Live Non è la d'Urso ed Alberto Tarallo ospite a Non è l'Arena, ma questo ovviamente la Del Vesco e Morra non potevano saperlo. Durante una pubblicità (i ragazzi erano in diretta su Mediaset Extra ma non su Canale 5) Adua Del Vesco, parlando con Matilde Brandi, ha detto: "Se potessi parlare smuoverei l'apocalisse ma non posso parlarne perché ..."

