Milan-Spezia 3-0 | tutta la felicità di Tiziano Crudeli VIDEO

(Di domenica 4 ottobre 2020) Ilbatte loe centra la terza vittoria di fila in Serie A. Altra prestazione convincente da parte dei rossoneri di Stefano Pioli che sconfiggono la neopromossagrazie alla doppietta di Rafael Leao e al gol di Theo Hernandez. Grande gioia da parte del noto cronista tifoso rossonero, ecco la clip delle emozioni vissute durante il match odierno di San Siro.

Il Milan batte lo Spezia e centra la terza vittoria di fila in Serie A. Altra prestazione convincente da parte dei rossoneri di Stefano Pioli che sconfiggono la neopromossa Spezia grazie alla ...Troppo Milan per lo Spezia che non sfigura e perde al termine di una prova caparbia dove la differenza tecnica ha fatto la differenza sulla lunga distanza. Dopo un primo tempo equilibrato, il Milan ...