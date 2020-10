Mara Venier gaffe a Domenica In, la sua batutta su Raimondo Todaro non passa inosservata (Di domenica 4 ottobre 2020) Mara Venier è senza peli sulla lingua, questo ormai è risaputo, ma le sue gaffe non smettono mai di divertire il pubblico a casa. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi. Fonte foto: FacebookTorna un nuovo appuntamento con Domenica In, il programma di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14,00. La prima parte del talk Domenicale condotto da Mara Venier è concentrato su Ballando con le stelle, il programma che ancora una volta si conferma campione di ascolti. Come non parlare quindi di Raimondo Todaro e Elisa Isoardi, la coppia d’oro di questa edizioni del programma condotto da Milly Carlucci. Todaro si sta riprendendo da un periodo di convalescenza, ... Leggi su chenews (Di domenica 4 ottobre 2020)è senza peli sulla lingua, questo ormai è risaputo, ma le suenon smettono mai di divertire il pubblico a casa. Ecco cosa è successo nella puntata di oggi. Fonte foto: FacebookTorna un nuovo appuntamento conIn, il programma di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14,00. La prima parte del talkle condotto daè concentrato su Ballando con le stelle, il programma che ancora una volta si conferma campione di ascolti. Come non parlare quindi die Elisa Isoardi, la coppia d’oro di questa edizioni del programma condotto da Milly Carlucci.si sta riprendendo da un periodo di convalescenza, ...

