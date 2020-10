Ligue 1 2020/2021: Payet segna e viene espulso, tra Lione e Marsiglia è 1-1 (Di domenica 4 ottobre 2020) Finisce 1-1 il match del Park OL tra Lione e Olympique Marsiglia, valevole per la sesta giornata di Ligue 1 2020/2021. Un pareggio che non fa bene a nessuna delle due squadre, che non hanno iniziato così bene la nuova stagione nel campionato transalpino. Protagonista assoluto Dimitri Payet, che porta avanti gli ospiti al 16′ e al 19′ viene espulso. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 28′ su calcio di rigore con Houssem Aouar. Leggi su sportface (Di domenica 4 ottobre 2020) Finisce 1-1 il match del Park OL trae Olympique, valevole per la sesta giornata di. Un pareggio che non fa bene a nessuna delle due squadre, che non hanno iniziato così bene la nuova stagione nel campionato transalpino. Protagonista assoluto Dimitri, che porta avanti gli ospiti al 16′ e al 19′. Il pareggio dei padroni di casa arriva al 28′ su calcio di rigore con Houssem Aouar.

