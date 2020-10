Lazio Inter LIVE 0-0: pressing nerazzurro, si chiudono i padroni di casa (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra Lazio e Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “Olimpico”, Lazio e Inter si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Inter 0-0 MOVIOLA 10′ Ripartenza Lazio – Ruba palla Acerbi che lancia i compagni con Luis Alberto, lo spagnolo s’invola verso la porta opposta ma viene chiuso tra due 8′ pressing nerazzurro – L’Inter si fa avanti nella metà campo della Lazio, chiude bene la retroguardia biancoceleste 4′ Iniziativa Lazio ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 ottobre 2020) Allo stadio Olimpico, la 3ª giornata di Serie A 2020/21 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadio “Olimpico”,si affrontano nel match valido per la 3ª giornata della Serie A 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA 10′ Ripartenza– Ruba palla Acerbi che lancia i compagni con Luis Alberto, lo spagnolo s’invola verso la porta opposta ma viene chiuso tra due 8′– L’si fa avanti nella metà campo della, chiude bene la retroguardia biancoceleste 4′ Iniziativa...

Inter : ?? | THROWBACK 5? reti nerazzurre in casa della Lazio ?? SPOILER ALERT: contiene QUEL gol di Matias @vecino...… - Inter : ?? | CONFERENZA Le parole di mister Antonio Conte alla vigilia di #LazioInter ?? - Gazzetta_it : #Inter, #Conte può sorridere: #Vidal recuperato per la #Lazio. E Zhang carica la squadra #SerieA - CCokina12 : Link per la partita Inter Lazio ? - pasqualinipatri : 3° SERIE A | LAZIO-INTER 0-0 -