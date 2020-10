Juve-Napoli non si gioca, ma i bianconeri annunciano la formazione ufficiale (Di domenica 4 ottobre 2020) Juve-Napoli non si gioca: il caso che ha infuocato la Serie A si è concluso con una partita mai disputata. Eppure la squadra bianconera ha annunciato la formazione ufficiale. Un paradosso degno di una situazione surreale. Tutto è nato ieri, con l’annuncio del Napoli di non poter partire per Torino a causa del divieto imposto dalla Asl 2 Campania. Atto swcondo: la Juventus ha annunciato che sarebbe scesa regolarmente in campo. La Lega tra ieeri e oggi ha ribadito la necessità di far giocare la gara e la squadra di Pirlo sta scendendo infatti in campo. Si va quindi verso il 3-0 a tavolino, poi il Napoli farà ricorso. Ma al momento è difficile che possa essergli data ragione. Intanto la ... Leggi su italiasera (Di domenica 4 ottobre 2020)non si: il caso che ha infuocato la Serie A si è concluso con una partita mai disputata. Eppure la squadra bianconera ha annunciato la. Un paradosso degno di una situazione surreale. Tutto è nato ieri, con l’annuncio deldi non poter partire per Torino a causa del divieto imposto dalla Asl 2 Campania. Atto swcondo: lantus ha annunciato che sarebbe scesa regolarmente in campo. La Lega tra ieeri e oggi ha ribadito la necessità di farre la gara e la squadra di Pirlo sta scendendo infatti in campo. Si va quindi verso il 3-0 a tavolino, poi ilfarà ricorso. Ma al momento è difficile che possa essergli data ragione. Intanto la ...

AleAntinelli : 22 casi spalmati in una settimana al #Genoa. 2 casi nel Napoli 2 nella Juve. Giocatori in isolamento alla vigilia .… - capuanogio : La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di… - lucasofri : Nelle discussioni se si debba dare priorità a salvare l’economia o salvare la salute si è inserito il tema di salvare Juve-Napoli. - tina_martel : RT @Tania78s: Se la Lega dice che la partita si gioca,la Juventus è obbligata a scendere in campo. Che due palle che state sempre a dare co… - Peacean50215140 : @ApacheRossonero @SkySport @acmilan Sono capaci di dire che la Juve ha fatto una grandissima partita stasera contro Napoli !!!! ???????? -