Hellas Verona | Juric | “Sconfitta a Parma immeritata”

Leggi su itasportpress

(Di domenica 4 ottobre 2020) Il tecnico dell'ha commentato la sconfitta sul terreno del Parrma:"Sconfitta immeritata oggi. Mi dispiace perché abbiamo fatto passi avanti, ma contano i risultati. Oggi la sconfitta non ci sta: abbiamo fatto un errore e ci ha penalizzato in maniera decisiva. L'immediata rete subita se ci ha condizionato? La squadra ha giocato la gara come l’avevamo preparata durante la settimana, ma ci è mancato il gol. Cosa manca? Questa è una squadra completamente nuova, bisogna avere pazienza perché ci sono cose migliorabili ma non è facile farlo subito. I ragazzi lavorano bene e abbiamo buone qualità. Sarà un campionato difficile per tutti. Se la sosta ci torna utile? Abbiamo fatto una buona settimana con chi era a disposizione e si è visto. Ora tanti vanno via con le ...