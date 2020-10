Arriva la “Norma Willy”: il governo pensa a pene più severe per le risse e al Daspo dai locali pubblci (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, i ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese sarebbero pronti a introdurre una novità nel decreto sicurezza. Si tratta di una “Norma Willy”, mirata a inasprire le pene per il reato di rissa e a introdurre un Daspo dai locali pubblici e di intrattenimento per chi è stato denunciato o condannato per atti di violenza fuori da un locale. Sale da 309 a 2mila euro la multa per chi partecipa a una rissa, e la reclusione – se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa – sale da un minimo di 6 mesi a un massimo di 6 anni. Inoltre, per chi si renderà protagonista di disordini o di atti di violenza, il questore può decidere di disporre il Daspo da specifici locali o esercizi pubblici. La violazione della ... Leggi su open.online (Di domenica 4 ottobre 2020) Dopo l’omicidio di Willy Monteiro Duarte, i ministri Alfonso Bonafede e Luciana Lamorgese sarebbero pronti a introdurre una novità nel decreto sicurezza. Si tratta di una “Norma Willy”, mirata a inasprire leper il reato di rissa e a introdurre undaipubblici e di intrattenimento per chi è stato denunciato o condannato per atti di violenza fuori da un locale. Sale da 309 a 2mila euro la multa per chi partecipa a una rissa, e la reclusione – se qualcuno resta ferito o ucciso nella rissa – sale da un minimo di 6 mesi a un massimo di 6 anni. Inoltre, per chi si renderà protagonista di disordini o di atti di violenza, il questore può decidere di disporre ilda specificio esercizi pubblici. La violazione della ...

Agenzia_Ansa : Arriva 'norma Willy', Daspo e pene più severe ai violenti. Le misure dovrebbero entrare nel nuovo decreto sicurezza… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Il legale della famiglia di #Willy: 'Non altre norme ma pene certe' #ANSA - SmorfiaDigitale : Decreto sicurezza, Daspo dai locali pubblici per i violenti: arriva la norma 'Wi... - bizcommunityit : Decreto sicurezza, Daspo dai locali pubblici per i violenti: arriva la norma Willy, pene più severe - newsfresche : ARRIVA LA 'NORMA WILLY', DASPO E PENE PIÙ SEVERE AI VIOLENTI -

