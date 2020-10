"Te lo dico col cuore". GF Vip, rissa Oppini-Abbate: parte tutto da un clamoroso "vaffa" (Di sabato 3 ottobre 2020) Ennesima lite al Grande Fratello Vip. Anzi telerissa. Tra Francesco Oppini e Fulvio Abbate volano gli stracci ed è costretto ad intervenire Alfonso Signorini. Lo scrittore dice: “Io trovo Oppini insostenibile! Non ho sentito da lui un solo pensiero degno di nota. Ha cercato di creare una sorta di timballo umano di complicità, nei momenti di difficoltà sta serrato dentro se stesso senza mai prendere una posizione. Questo suo atteggiamento da caporal maggiore lo trovo insostenibile!”. Gelo in studio. Interviene Oppini, che dice: “Io credo che una persona della tua cultura, e non è un'opinione solo mia, potevamo prendere un sacco di insegnamenti da te. Invece mi sono accorto, quando abbiamo giocato con i tweet, tu hai fatto l'ennesima scenata da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 ottobre 2020) Ennesima lite al Grande Fratello Vip. Anzi tele. Tra Francescoe Fulviovolano gli stracci ed è costretto ad intervenire Alfonso Signorini. Lo scrittore dice: “Io trovoinsostenibile! Non ho sentito da lui un solo pensiero degno di nota. Ha cercato di creare una sorta di timballo umano di complicità, nei momenti di difficoltà sta serrato dentro se stesso senza mai prendere una posizione. Questo suo atteggiamento da caporal maggiore lo trovo insostenibile!”. Gelo in studio. Interviene, che dice: “Io credo che una persona della tua cultura, e non è un'opinione solo mia, potevamo prendere un sacco di insegnamenti da te. Invece mi sono accorto, quando abbiamo giocato con i tweet, tu hai fatto l'ennesima scenata da ...

Alberto_zz0 : @riotta @paolomieli Continua a sognare, Gianni. Te lo dico da elettore Lega. Noi vogliamo proprio Borghi, Bagnai e… - CascioloRino : Parliamoci chiaro forse la cosa grave non è manco l aver detto che è Gay; ma la cosa brutta che esula dal contesto… - Morbidosamente : RT @TizianaBtz: Prima serata col camino acceso, rannicchiata sotto la copertina, un quadratino di cioccolato fondente. Non dico che faccio… - polipaposca : RT @TizianaBtz: Prima serata col camino acceso, rannicchiata sotto la copertina, un quadratino di cioccolato fondente. Non dico che faccio… - magicyan1 : RT @TizianaBtz: Prima serata col camino acceso, rannicchiata sotto la copertina, un quadratino di cioccolato fondente. Non dico che faccio… -

Ultime Notizie dalla rete : dico col La mano sul cuore L'HuffPost Mascherina obbligatoria in centro: pochi rispettano la regola

Poi comunque quella chirurgica non serve», dice una ragazza col caschetto blu. Pattuglie in giro poche, giusto una coppia di vigilasse in piazza Maggiore, ma fanno per lo più azione di persuasione.

I danni del maltempo nel Nord-Ovest

Un vigile del fuoco volontario è morto e ci sono diversi dispersi: le zone più coinvolte sono le province di Cuneo e Vercelli ...

Poi comunque quella chirurgica non serve», dice una ragazza col caschetto blu. Pattuglie in giro poche, giusto una coppia di vigilasse in piazza Maggiore, ma fanno per lo più azione di persuasione.Un vigile del fuoco volontario è morto e ci sono diversi dispersi: le zone più coinvolte sono le province di Cuneo e Vercelli ...