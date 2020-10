Maltempo, alluvione in Piemonte: il fiume in piena travolge il cimitero di Trappa, bare spazzate via [FOTO] (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche il cimitero di Trappa, frazione di Garessio (Cuneo), non è stato risparmiato dalla violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta sul Nord/Ovest d’Italia. Molte tombe sono state spazzate via dal fiume Tanaro esondato. L’onda ha portato via anche bare, sino a Garessio e Bagnasco.L'articolo Maltempo, alluvione in Piemonte: il fiume in piena travolge il cimitero di Trappa, bare spazzate via FOTO Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu (Di sabato 3 ottobre 2020) Anche ildi, frazione di Garessio (Cuneo), non è stato risparmiato dalla violenta ondata diche si è abbattuta sul Nord/Ovest d’Italia. Molte tombe sono statevia dalTanaro esondato. L’onda ha portato via anche, sino a Garessio e Bagnasco.L'articoloin: ilinildiviaMeteo Web.

Agenzia_Ansa : Acqua alta a #Venezia. domani sarà attivato il #Mose per la prima volta. Dall'alluvione del '66, 54 anni fa, nessun… - TgLa7 : ??ULTIM'ORA??LIGURIA E PIEMONTE IN PIENA ALLERTA ROSSA : esondano fiumi e torrenti, raffiche di vento ad oltre 100km/… - ciropellegrino : Verso evacuazione di alcune zone popolate a #Sarno (#Salerno) causa smottamenti maltempo. A Sarno e zone limitrofe… - giuseppe_m76 : RT @RepubblicaTv: Maltempo in Piemonte, Tanaro in piena: alluvione a Garessio (Cuneo): Strade invase dai detriti dopo la piena del Tanaro.… - Provinciagranda : #Garessio, l'alluvione non risparmia nemmeno i cimiteri: a Trappa il #Tanaro strappa dalla terra anche le bare.… -