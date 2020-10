Juve-Napoli, comunicato bianconero: “Scenderemo regolarmente in campo” (Di sabato 3 ottobre 2020) Juventus-Napoli, è ufficialmente guerra aperta. Dopo il clamoroso colpo di scena dalla città partenopea, con la squadra azzurra non più partita per Torino, il club bianconero ha annunciato di presentarsi regolarmente in campo domani sera all’Allianz Stadium. Juventus-Napoli, arriva la nota bianconera Una presa di posizione netta e mirata verso il 3-0 a tavolino, … L'articolo Juve-Napoli, comunicato bianconero: “Scenderemo regolarmente in campo” proviene da . Leggi su inews24 (Di sabato 3 ottobre 2020)ntus-, è ufficialmente guerra aperta. Dopo il clamoroso colpo di scena dalla città partenopea, con la squadra azzurra non più partita per Torino, il clubha annunciato di presentarsiin campo domani sera all’Allianz Stadium.ntus-, arriva la nota bianconera Una presa di posizione netta e mirata verso il 3-0 a tavolino, … L'articolo: “Scenderemoin campo” proviene da .

juventusfc : Consiglio: andate qui ???? - juventusfc : E se una sfida come questa non vi basta... Qui ?? - DiMarzio : #Napoli, l'Asl blocca la partenza della squadra: salta la gara con la #Juve - AndyCasiraghi : RT @capuanogio: La @juventusfc comunica che domani alle 20,45 scenderà in campo per giocare #JuveNapoli. La scelta dell’ASL di #Napoli se… - UmbertoBiella : RT @giampdisan: Ricapitolando: #Milan e #Atalanta con positivi in rosa giocano #Genoa una settimana fa costretto a giocare e regalare tre p… -