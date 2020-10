Il maltempo piega il nord-ovest: undici dispersi e una vittima (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo che sta imperversando in particolar modo nella zona settentrionale-ovest del paese sta creando problemi sempre più seri, con in particolare le regioni come Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, sicuramente le più colpite da piogge torrenziali e frane. Situazioni critiche Nella zona tra Cuneese e Vercellese sono 11 le persone attualmente disperse, mentre in provincia di Aosta il 53enne Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, è rimasto ucciso dopo il crollo di un albero, durante alcune operazioni di soccorso; l’uomo lascia una moglie e due figlie. Il Premier Giuseppe Conte ha immediatamente rivolto un pensiero verso la vittima (“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del ... Leggi su giornal (Di sabato 3 ottobre 2020) Ilche sta imperversando in particolar modo nella zona settentrionale-del paese sta creando problemi sempre più seri, con in particolare le regioni come Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Lombardia, sicuramente le più colpite da piogge torrenziali e frane. Situazioni critiche Nella zona tra Cuneese e Vercellese sono 11 le persone attualmente disperse, mentre in provincia di Aosta il 53enne Rinaldo Challancin, vigile del fuoco volontario, è rimasto ucciso dopo il crollo di un albero, durante alcune operazioni di soccorso; l’uomo lascia una moglie e due figlie. Il Premier Giuseppe Conte ha immediatamente rivolto un pensiero verso la(“Rivolgo un commosso pensiero a Rinaldo Challancin, il vigile del fuoco volontario che ha perso la vita in Valle D’Aosta a causa del ...

