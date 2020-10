Gabriel Garko, un momento difficile: “Ho pensato a cose brutte” (Di sabato 3 ottobre 2020) Gabriel Garko ha stupito molto il pubblico di Verissimo rivelando qualcosa in più sul suo passato che nessuno poteva aspettarsi. Gabriel GarkoQuesto pomeriggio Gabriel Garko è stato ospite di Verissimo dove, per la prima volta dopo il coming out, si racconta pubblicamente. Lo scorso venerdì il noto attore ha deciso di raccontarsi fino in fondo. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha svelato per la prima volta la sua omosessualità, davanti alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. I due hanno dovuto fingere una relazione, per via delle rispettive carriere. “Sì Adua abbiamo vissuto una bella favola, e la vivrei mille volte, perché c’eri tu” ha detto Gabriel in diretta su ... Leggi su chenews (Di sabato 3 ottobre 2020)ha stupito molto il pubblico di Verissimo rivelando qualcosa in più sul suo passato che nessuno poteva aspettarsi.Questo pomeriggioè stato ospite di Verissimo dove, per la prima volta dopo il coming out, si racconta pubblicamente. Lo scorso venerdì il noto attore ha deciso di raccontarsi fino in fondo. Nella casa del Grande Fratello Vip 5 ha svelato per la prima volta la sua omosessualità, davanti alla sua ex fidanzata Adua Del Vesco. I due hanno dovuto fingere una relazione, per via delle rispettive carriere. “Sì Adua abbiamo vissuto una bella favola, e la vivrei mille volte, perché c’eri tu” ha dettoin diretta su ...

