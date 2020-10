Fratelli picchiano un ragazzo perché non li invita a una festa: la vittima perde un occhio (Di sabato 3 ottobre 2020) Un 28enne di Ladispoli, vicino Roma, è stato aggredito e picchiato davanti alla fidanzata da due Fratelli e del cognato di questi, perdendo un occhio. L’aggressione, risalente allo scorso 19 luglio, sarebbe scattata perché la vittima, Marco Bertazzoni, un magazziniere che conosceva gli aggressori dal momento che frequentavano la stessa palestra di pugilato, non li aveva invitati a una festa. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato i tre sospettati dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Civitavecchia. A finire in carcere sono stati Emanuele Orefice, 33 anni, e il fratello Vincenzo, di 32, e il loro cognato Sebastian Maximiliano Paolella, anche lui 33enne. I tre sono accusati di ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Un 28enne di Ladispoli, vicino Roma, è stato aggredito e picchiato davanti alla fidanzata da duee del cognato di questi,ndo un. L’aggressione, risalente allo scorso 19 luglio, sarebbe scattata perché la, Marco Bertazzoni, un magazziniere che conosceva gli aggressori dal momento che frequentavano la stessa palestra di pugilato, non li avevati a una. I carabinieri della compagnia di Civitavecchia hanno arrestato i tre sospettati dando esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip presso il tribunale di Civitavecchia. A finire in carcere sono stati Emanuele Orefice, 33 anni, e il fratello Vincenzo, di 32, e il loro cognato Sebastian Maximiliano Paolella, anche lui 33enne. I tre sono accusati di ...

