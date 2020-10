Caso Gregoretti: il via al processo per Matteo Salvini (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha inizio il processo per Matteo Salvini. Come previsto, il pm chiede l’archiviazione: “Non ci fu sequestro di persona” Catania – Ha avuto inizio il processo che vede Matteo Salvini accusato del reato di sequestro di persona aggravato. Il pm Andrea Bonomo chiede al GUP, Nunzio Sarpietro, l’archiviazione del Caso. In aula si discute del Caso Gregoretti, la nave della Guardia Costiera con a bordo 131 migranti, lasciata a largo a per cinque giorni nel luglio 2019. Salvini si vede così accusato di sequestro di persona aggravato per aver trattenuto per cinque giorni i migranti a largo. Matteo Salvini ringrazia su Facebook Giorgia Meloni e Antonio ... Leggi su zon (Di sabato 3 ottobre 2020) Ha inizio ilper. Come previsto, il pm chiede l’archiviazione: “Non ci fu sequestro di persona” Catania – Ha avuto inizio ilche vedeaccusato del reato di sequestro di persona aggravato. Il pm Andrea Bonomo chiede al GUP, Nunzio Sarpietro, l’archiviazione del. In aula si discute del, la nave della Guardia Costiera con a bordo 131 migranti, lasciata a largo a per cinque giorni nel luglio 2019.si vede così accusato di sequestro di persona aggravato per aver trattenuto per cinque giorni i migranti a largo.ringrazia su Facebook Giorgia Meloni e Antonio ...

