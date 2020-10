Allerta meteo: crolla albero, morto un vigile del fuoco. Frane e alluvioni tra Liguria e Piemonte: 10 dispersi (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo sferza l'Italia del Nord. Dalla Liguria al Veneto, tanti gli interventi dei vigili del fuoco. C'è un disperso nella zona di confine tra Italia e Francia. Si tratta del... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 ottobre 2020) Il maltempo sferza l'Italia del Nord. Dallaal Veneto, tanti gli interventi dei vigili del. C'è un disperso nella zona di confine tra Italia e Francia. Si tratta del...

DPCgov : ????#allertaROSSA, #2ottobre e #3ottobre, in Liguria, Lombardia e Veneto ????#allertaARANCIONE in 8 regioni e ????… - DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - RegLiguria : [1/10-13.20] #AllertaMeteoLIG ? Allerta meteo su tutta la Liguria dalle 20 di stasera ?? ZONE A e D (ponente, val… - infoitinterno : Regione Piemonte, il bollettino meteo: Arpa conferma per domani l’allerta arancione - VarazzeMeteo : #AVVISO_METEO_VENTO_Varazze: Raffica misurata 35.4 Km/h alle 10/3/2020 11:54:17 AM Servizio allerta a cura Varazze Meteo Live -

Ultime Notizie dalla rete : Allerta meteo Allerta meteo: crolla albero, morto un vigile del fuoco. Frane e alluvioni tra Liguria e Piemonte: 10 dispersi Il Messaggero Maltempo in Valle d'Aosta, Dora Baltea ingrossata - VIDEO

Le forti precipitazioni delle ultime ore in Valle d'Aosta hanno fatto alzare il livello di allerta per diversi torrenti delle vallate laterali. La Dora Baltea in bassa Valle è esondata in alcuni punti ...

Emergenza maltempo: a Vernante evacuate 29 persone

A tutte loro, per fortuna è già stata trovata una nuova provvisoria sistemazione, in attesa della fine dell’allerta meteo. Resta critica la situazione maltempo in Valle Vermenagna, dopo le piogge… ...

Le forti precipitazioni delle ultime ore in Valle d'Aosta hanno fatto alzare il livello di allerta per diversi torrenti delle vallate laterali. La Dora Baltea in bassa Valle è esondata in alcuni punti ...A tutte loro, per fortuna è già stata trovata una nuova provvisoria sistemazione, in attesa della fine dell’allerta meteo. Resta critica la situazione maltempo in Valle Vermenagna, dopo le piogge… ...