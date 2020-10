Vertice Ue il 16 novembre sulla Cina Recovery | trattative in salita

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nel Consiglio europeo in corso a Bruxelles, intanto, altri temi sul tavolo: crisi in Bielorussia, Nagorno Karabak, ma soprattutto ilPlan la cui attuazione potrebbe slittare per le nuove ...

PERUGIA - Con i Baracconi fermi, Eurochocolate in attesa dell’ultimo passaggio in Comitato per l’ordine e la sicurezza prima del rompete le righe, la Fiera dei Morti con il ...I leader dell'Ue si riuniranno in un vertice straordinario il 16 novembre, a Berlino, per discutere delle complicate relazioni dell'Europa con la Cina. Si apprende dall'agenda aggiornata del programma ...