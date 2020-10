Preziosi conferma | «Abbiamo usato la norma per il rinvio»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Enricoha parlato nell’hotel del calciomercato a Milano ai giornalisti presenti: queste le sue dichiarazioni Enricoha parlato a Milano intercettato dai giornalisti all’ingresso dell’hotel del calciomercato. Queste le sue parole riportate da TMW. CAMPIONATO – «E’ un campionato diverso dagli altri, ma lo sapevamo già perché è già da quattro mesi che siamo in questa situazione. Le nuove situazioni ci dicono che non c’è pubblico, che bisogna stare attenti, che c’è la possibilità di infettarsi e che non tutti i giocatori possono scendere in campo. E’ qualcosa di nuovo che potrà essere superato definitivamente solo con l’aiuto della sanità. Bisogna avere pazienza e gestire la situazione»...