Invasione di vespe al Primo Levi | arrivano i pompieri

Leggi su ilnotiziario

(Di venerdì 2 ottobre 2020) BOLLATE – Come se non bastassero il problema Coronavirus e la grave carenza di personale che le scuole stanno vivendo in questo difficile momento, aldi via Varalli nei giorni scorsi è arrivato un nuovo problema “volante” da dover affrontare: un’diche infastidivano l’ingresso e l’uscita di studenti e personale da … td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.